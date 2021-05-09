شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 10614 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 2096 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 12862 نقطة، فيما نزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4117 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2142 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 3065 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1236 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المجموعة المصرية العقارية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، العبور للاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مستشفى النزهة الدولي، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مطاحن مصر الوسطى، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الألومنيوم العربية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، جلاكسو سميثكلاين.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون 2.1 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، النساجون الشرقيون للسجاد، بالم هيلز للتعمير، 3 ملايين سهم، 1.5 مليون سهم، 154.9 ألف سهم، على التوالي.

وفي سياق آخر أعلنت شركة مصر للألومنيوم، ترسية العطاء في المناقصة العامة لتقديم خدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة في تطوير دراسات الجدوى وتنفيذ مشروع (خط إنتاج جنوط السيارات) على العطاء المقدم من المجموعة الهندسية الاستشارية سيجمان.

في سياق منفصل أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن الاستحواذ على نسبة 95% من شركة PT CG Power Indonesia وهي شركة مصنعة بارزة لمحولات الطاقة الكهربائية في أندونيسيا بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف ميجا فولت أمبير وتقدم الشركة خدمات الصيانة على مدار عمر المحولات بالإضافة إلى إنشاء محطات محولات فرعية، وأن الشركة تقوم بتصدير منتجاتها إلى دول متعددة في المنطقة بما في ذلك ماليزيا والفلبين ونيوزيلندا وأستراليا وفيتنام، والاستحواذ على نسبة 100% من شركة Validus Engineering PVT LTD الشركة الرائدة في تصنيع محولات الطاقة الكهربائية في باكستان، وتخطط الشركة لإدخال تقنيتها الخاصة بمحولات الطاقة لتعزيز نمو الشركة لتبلغ طاقتها الإنتاجية 5500 ميجا فولت أمبير.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن هذه الإضافات الأخيرة ستؤدي إلى رفع إجمالي مصانع المحولات التابعة لشركة السويدي إليكتريك إلى 6 مصانع وستزيد قدرة الإنتاج السنوية بأكثر من الضعف إلى 30 ألف ميجا فولت أمبير.

في شأن آخر أعلنت شركة سبيد ميديكال، آخر المستجدات عن نشاط الشركة طبقًا للخطة المستقبلية المعلنة، وهي افتتاح عيادتها التخصصية الثانية بمصر الجديدة، وزيادة عدد فروع معامل التحاليل الطبية إلى 110 فرع وتستهدف الشركة الوصول بعدد فروع المعامل إلى 140 فرع بنهاية العام الجاري، والموافقة على الاستحواذ على مستشفى الصفوة بزيادة الطاقة الاستيعابية من 67 سرير إلى 150 سرير بتكلفة استثمارية قدرها 75 مليون جنيه، وبخصوص مستشفى سبيد العبور سوف يتم تشغيلها لاستقبال المرضى خلال شهر يوليو المقبل بعد رفع الطاقة الاستيعابية من 65 سرير إلى 140 سرير.

وأعلنت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة إيرادات بلغت 9.3 مليون جنيه خلال الفترة الحالية مقابل 8.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة عام 2020 بنسبة نمو 11.2%، وانخفضت خسائر الشركة بعد الضريبة إلى 21.4 مليون جنيه مقارنة مع 22.7 مليون جنيه بنسبة نمو 5.4% خلال فترة المقارنة.

فيما أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على اختيار المهندس محمد حسنين رضوان عثمان عضوًا منتدبًا تنفيذيًا للشركة، على أن يتقاضى راتبًا طبقًا للمعاملة المالية الواردة بكتاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.