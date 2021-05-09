شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك السويس في أبريل الماضي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر أبريل الماضي بلغت 790 مليونًا و295 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و29 مليونًا و874 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 255 مليونًا و978 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر أبريل الماضي بتصدير مشمول 3 آلاف و89 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 3 مليارات و449 مليونًا و675 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن».
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في أبريل الماضي بلغت 3 مليارات و93 مليونًا و811 ألف جنيه.