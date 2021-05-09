شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "العاشر من رمضان": 60% نسبة تتفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتابع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب "مرحلة أولى" بطاقة 600 ألف م3/يوم، والتي تخدم كلا من مدن " الشروق - بدر - مدينتى - خليج السويس - العاصمة الإدارية الجديدة"، بالإضافة إلى مدينة العاشر من رمضان، وكذا المرحلة الثانية للمحطة بطاقة 600 ألف م3/يوم، حيث وصلت نسبة الإنجاز للأعمال بها إلى 60%، والتي سوف تسهم في زيادة كمية المياه المنتجة لتغذية مدن الشروق والعاصمة الإدارية والمرحلتين الخامسة والسادسة بمدينه العاشر من رمضان.

وأوضح المهندس أحمد عمران أحمد، أنه تم الوقوف على كافة مراحل عملية المعالجة بمحطة الصرف الصحي، والتي تعطي مياه معالجة طبقا لمعايير الكود المصري في معالجة الصرف الصناعي، وتصل طاقتها إلى 100 ألف م3/يوم، وتستقبل مياه الصرف الصناعي الناتج من المناطق الصناعية الثقيلة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتى فى اطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنجاز المشروعات القومية، وضرورة توفير كافة المرافق وخاصة مياه الشرب النقية والصرف الصحي، والاهتمام بالخدمات بالمدينة.