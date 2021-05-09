شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأحد 9-5-2021 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الأحد 9-5-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك فى أولى أيام التعاملات الصباحية للبنوك، مسجلا فى البنك الأهلي المصري ثباتا عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى استقرارا عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات اليوم، وذلك بعد العودة من الإجازة الأسبوعية للبنوك، حيث ثبت سعر الدولار اليوم أمام الجنيه، فى حين ارتفع سعر باقى العملات" اليورو، والجنيه الاسترلينى، والريال السعودى، والدينار الكويتى"، ليسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.80جنيه للشراء، 19.10 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى وكان بـ18.71 جنيه للشراء، 18.92 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.