شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار فى أولى تعاملات الأسبوع اليوم الأحد 9-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار استقرارا فى أولى أيام الأسبوع للبنوك المصرية اليوم الأحد 9-5-2021 ، وذلك بعد الانتهاء من العطلة الأسبوعية ليثبت أمام الجنيه المصرى فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى "cib" ثباتا عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.