الاقتصاد

تعرف على سعر الدولار فى أولى تعاملات الأسبوع اليوم الأحد 9-5-2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار استقرارا فى أولى أيام الأسبوع للبنوك المصرية اليوم الأحد 9-5-2021 ، وذلك بعد الانتهاء من العطلة الأسبوعية ليثبت أمام الجنيه المصرى فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى "cib" ثباتا عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

 

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  وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

 

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.60 جنيه للشراء.

 

15.70 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.60 جنيه للشراء.

 

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.62 جنيه للشراء.

 

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.60 جنيه للشراء.

 

15.70 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.61 جنيه للشراء.

 

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.62 جنيه للشراء.

 

15.72 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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