شكرا لقرائتكم خبر عن 47.4 % انخفاضا بعدد المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة بالخارج عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2020" وفيما يلى عرض أهم المؤشرات الإحصائية بالنشرة.

بـــلغ عــدد المصريين المهـاجـرين والــذين اكــتسبوا صفـة المهاجــر 184 مهاجـراً (أصلى ومرافق ) عــام 2020 مقابـل 350 مهاجـراً ( أصلى ومرافق ) عام 2019 بنسبة إنخفاض قدرها 47.4 % يرجع هذا الانخفاض الي جائحة كورونا.

الولايات المتحدة الامريكية تمثل المرتبة الاولي من حيث عدد المهاجرين الذين حصلوا علي موافقة للهجرة بالخارج عام 2020 بنسبة 35.3 % عام 2020 بنسبة 35,3 % .

وبلغ عدد المصريين المهاجرين الذين حصلوا علي موافقة للهجرة بالخارج 153 مهاجراً اصلي بنسبة 83,2%، 31 مرافق بنسبة 16,8% من الإجمالي .

وتأتى الولايات المتحدة الامريكية فى المرتبة الاولى من حيث عدد المهاجرين الحاصلين على موافقة للهجرة بالخارج، حيث بلغ عددهم 65 مهاجراً بنسبة 35.3 % من الاجمالى.

وبلغ عدد المهاجرين المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والذين إكتسبوا صفة المهاجر بالخارج من الذكور 159 مهاجر بنسبة 86.4% , الإناث 25 مهاجرة بنسبة 13.6% من الإجمالى .

وبلغ عدد الحاصلين على مؤهلات جامعية ( بكالوريوس – ليسانس ) من المصريين الحاصلين على موافقة للهجــرة والذين إكتسبوا صفة المهاجر بالخـارج 79 مهاجــراً بنسبـة 46.2% مــن إجمـالى عـدد المهـاجريـن الأصـليين والمرافقــين فى سـن التعليم (10 سنوات فأكثر ) البالغ عددهم 171مهاجراً .

ويأتى المهاجرين فى الفئة العمرية (35 - 39 سنة) فى المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا عــلى موافقــة للهجــرة والذين إكتسبوا صفة المهاجر بالخـارج حيث بلـغ عددهم 41 مهاجـراً بنسبـة 22.3% من الاجمالى.

0.2% انخفاض في عدد المصريين الذين إكتسبوا جنسيات أجنبية عام 2020.

وبـلغ عدد المصريين الـذين إكتسبـوا جنسيات أجنبية 2611 مصرى عام 2020 مقابـل 2616 مصرى عـام 2019 بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 0.2 % منهم (1213 مصري حصلوا علي اذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 46.5% ، 1398 مصري حصلوا علي اذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 53.3% ) من الإجمالي .