شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يوجه شركات توزيع البنزين والسولار بتوفير احتياجات السوق فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا لمراجعة الاستعدادات الخاصة بمنظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي خلال فترة عيد الفطر المبارك، والاطمئنان علي الإجراءات المتخذة من شركات تسويق وتوزيع ونقل المنتجات البترولية (البنزين والسولار والبوتاجاز) للتعامل مع احتياجات الاستهلاك الموسمي للوقود المرتبط بتلك الفترة.

وحضر الاجتماع المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس مجدي توفيق، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية إضافة إلى رؤساء شركات التعاون للبترول ومصر للبترول والنيل لتسويق البترول وبتروجاس وبوتاجاسكو والسهام البترولية.

وشدد المهندس طارق الملا خلال الاجتماع علي اهمية الاستعداد الكامل لجميع مستودعات تخزين وشحن وتداول الوقود ومصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز وكذلك محطات ومنافذ البيع للمستهلك النهائي وانتظام العمل بها من خلال الورديات علي مدار اليوم، كما اطمئن علي توافر الأرصدة من المنتجات البترولية وانتظام حركة توزيعها للسوق المحلى بالمعدلات المطلوبة وفق خطة التوزيع التي تراعي التغيرات في معدلات الاستهلاك المرتبطة بالمناسبات أو في بعض المناطق الجغرافية.

وتابع الملا إجراءات منظومة تأمين منتج البوتاجاز للسوق المحلى خلال تلك الفترة، وتم استعراض موقف أرصدة البوتاجاز وموقف العمل بالمصانع حيث شدد الملا في هذا الإطار علي انتظام عمل مصانع تعبئة البوتاجاز وعمل المستودعات لتوفير احتياجات المواطنين.

وفي إطار جهود تطوير منظومة شحن وتداول البوتاجاز والحفاظ علي المنتج وزيادة درجات الأمان فقد قاربت شركة بتروجاس علي الانتهاء من تطبيق منظومة جديدة تسهم في منع أى فاقد خلال عملية شحن المقطورات الصهريجية بمنتج البوتاجاز في مناطق الشحن وذلك من خلال تركيب وصلات الربط السريعة quick coupling.

واطلع الملا خلال الاجتماع علي استعدادات اسطول نقل المنتجات البترولية وجاهزيته للتعامل مع الاحتياجات الطارئة في مناطق الاستهلاك علي مستوي الجمهورية.

كما أكد الملا أهمية المتابعة المتواصلة لعمليات التوزيع من خلال غرف العمليات بهيئة البترول وشركات التوزيع والاستعداد والجاهزية بتطبيق خطط الطوارئ اللازمة لمواجهة أي متغيرات.

وتم خلال الاجتماع استعراض بعض الآليات والحلول التكنولوجية التي تم الاستعانة بها لضمان كفاءة متابعة ورقابة عمليات التوزيع وموقف الارصدة من المنتجات، والتي تشمل الآلية الذكية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بالمحطات ATG وتقنية التتبع GPS، كما اطلع الملا أيضا علي الانتهاء من تطبيق منظومة تكنولوجية جديدة ( sign price) وربطها بالمحطات والتي تقوم بإدخال أي تغيرات آليا في أسعار المنتجات البترولية لكافة المحطات ومنافذ التوزيع المرتبطة بالمنظومة في إطار آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية كل 3 شهور.