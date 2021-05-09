الاقتصاد

أسعار الكحك اليوم في الأسواق.. الكيلو يبدأ 75 جنيها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الكحك اليوم في الأسواق.. الكيلو يبدأ 75 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار كحك العيد، قبل أيام من عيد الفطر المبارك، يرصد الخليج 365 أسعار الأصناف المتاحة بالأسواق، وأسعارها خلال هذا الموسم:-

 

 

الكحك السادة 75-100 جنيه 

 الكحك الملبن 80-105 جنيهات 

للكحك العجمية 80 – 105 جنيها 

الكحك العين جمل 110-150 جنيها 

 الكحك الفستق 115-160 جنيها.

 

البسكويت السادة 60-90 جنيها 

البسكويت البرتقال 70-100جنيه 

البسكويت الجوز هند 70 – 110 جنيها 

البسكويت الشيكولاتة 70 – 110 جنيها 

 

الكوكيز الشيكولاتة 60-95 جنيها 

 

البيتى فور العادى سادة 90-120 جنيها 

البيتى فور بالشيكولاتة 100 -130 جنيها

البيتى فور بالمكسرات 110-150 جنيها،

 سابليه العادى 80-100جنيها 

السابلية المكسرات 100-140 جنيها

الغريبة السادة 80-110 جنيها

الغريبة القرفة 80-105 جنيها، 

 الغريبة بالمكسرات ( لوز - عين جمل) 120-150 جنيها

أسعار العبوات 

1 كجم تتراوح 80-110 جنيها

1.5 كجم تتراوح بين 120-150 جنيها

 عبوة 2 كجم 150-220 جنيها

عبوة 4 كجم 300-500 جنيها.

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا