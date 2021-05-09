شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الكحك اليوم في الأسواق.. الكيلو يبدأ 75 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار كحك العيد، قبل أيام من عيد الفطر المبارك، يرصد الخليج 365 أسعار الأصناف المتاحة بالأسواق، وأسعارها خلال هذا الموسم:- الكحك السادة 75-100 جنيه الكحك الملبن 80-105 جنيهات للكحك العجمية 80 – 105 جنيها الكحك العين جمل 110-150 جنيها الكحك الفستق 115-160 جنيها. البسكويت السادة 60-90 جنيها البسكويت البرتقال 70-100جنيه البسكويت الجوز هند 70 – 110 جنيها البسكويت الشيكولاتة 70 – 110 جنيها الكوكيز الشيكولاتة 60-95 جنيها البيتى فور العادى سادة 90-120 جنيها البيتى فور بالشيكولاتة 100 -130 جنيها البيتى فور بالمكسرات 110-150 جنيها، سابليه العادى 80-100جنيها السابلية المكسرات 100-140 جنيها الغريبة السادة 80-110 جنيها الغريبة القرفة 80-105 جنيها، الغريبة بالمكسرات ( لوز - عين جمل) 120-150 جنيها أسعار العبوات 1 كجم تتراوح 80-110 جنيها 1.5 كجم تتراوح بين 120-150 جنيها عبوة 2 كجم 150-220 جنيها عبوة 4 كجم 300-500 جنيها.