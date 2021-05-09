شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الأحد.. الطن بين 14200-14400جنيه للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار حديد التسليح والأسمنت اليوم الأحد 9-5-2021 استقرارا فى الأسواق بعد موجة الارتفاع التي شهدتها أسعار الحديد عقب رفع المصانع أسعاره مرتين خلال شهر واحد بحسب ما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الحديد وفقا للأسعار الرسمية من المصنع مضاف عليها ضريبة القيمة المضافة 14% نحو 14050 وتصل إلي 14200 جنيه للطن، بينما يتراوح السعر للمستهلك بين 14200-14400جنيه للطن.

وأشار الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الأسمنت الأسود تتراوح 700-800 جنيه للطن، وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، وأسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.