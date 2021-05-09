شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القاهرة يشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى أنه لا تهاون فى اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مطالبا مسئولي الادارات المختلفة بضرورة توفير كافة المطهرات والاحتياجات للعاملين وتعقيم مراكز خدمة العملاء.

وشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية، ووضع حواجز زجاجية بين الموظفين بمراكز الخدمة والعملاء للحفاظ على التباعد ومسافات آمنة عند طلب الخدمات وتوفير كمامات ومستلزمات تعقيم كافية للعاملين بمراكز خدمة العملاء والمتعاملين مع الجمهور بشكل مباشر.

وأوضح أن الشركة توفر وحدات تعقيم تم تصنيعها بمعرفة مهندسي الشركة بالورش العمومية بجميع مواقع الشركة ومراكز خدمة العملاء لضمان سلامة جميع العاملين والعملاء المترددين عليها كما تم طباعة ونشر بوسترات ارشادية بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس ويتم تجديدها باستمرار لتحتوي أى مستجدات تصدر عن وزارة الصحة أو رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار إلى نشر فيديوهات وتنويهات توضح طرق انتشار الفيروس والوقاية منه بشاشات العرض المنتشرة بجميع مواقع الشركة ومراكز خدمة العملاء، بالإضافة لعمليات التعقيم الدورية والمستمرة التى تتم تحت اشراف قطاع المعامل بالشركة بجميع المواقع والمكاتب الادارية، ومنع دخول اى عميل الا بعد ارتداء الكمامة.