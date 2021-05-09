شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد.. واليورو يسجل 18.80 جنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 9-5-2021، بأولى أيام تعاملات البنوك الصباحية للبنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، وذلك بعد العودة من الإجازة الأسبوعية للبنوك، حيث ثبت سعر الدولار اليوم أمام الجنيه، فى حين ارتفع سعر باقى العملات" اليورو، والجنيه الاسترلينى، والريال السعودى، والدينار الكويتى"، ليسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.80جنيه للشراء، 19.10 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى وكان بـ 18.71 جنيه للشراء، 18.92 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه المصرى ليثبت فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى "cib" ثباتا عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.61 جنيه للشراء ، 15.71 جنيه للبيع.

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ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ليسجل 18.80 جنيه للشراء، 19.10 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.71 جنيه للشراء، 18.92 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.66 جنيه للشراء، 21.98 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 21.62 جنيه للشراء، 21.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، استقرارا اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 48.97 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ48.95 جنيه للشراء، و52.09 جنيه.