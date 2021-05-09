شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: إنفاق الدولة على القطاع الصحي هو الأعلى منذ عام 2013/2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الإنفاق العام للدولة على الصحة، تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وفق بيانات حكومية، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة الإنفاق العام على قطاع الصحة في العام المالي 2020/2021 تعتبر هي الأعلى منذ العام المالي 2013/2014، حيث كانت 4.8%، ووصلت إلى 5.5%.

وتشير بيانات الإحصاء، إلى أن الإنفاق العام على الصحة طبقا للموازنة العامة للدولة تطور ليرتفع من 73 مليار و63 مليون جنيه في العام المالي 2019/2020، ليصل إلى 93 مليار و544 مليون جنيه في العام المالي 2020/2021، وبحساب نسبة الإنفاق على قطاع الصحة منذ عام 2013/2014 وحتى الآن، نجد أنها تباينت بشكل ملحوظ، وبلغت 4.8%، 5.4%، 5.2%، 5%، 4.5%، 4.3%، 4.6%، 5.5%، أعوام 2013/2014، 2014/2015، 2015/2016، 2016/2017، 2017/2018، 2018/2019، 2019/2020، 2020/2021، على التوالي.

وتوضح البيانات، أن إجمالي الإنفاق العام للدولة ارتفع من تريليون و574 مليار و559 مليون جنيه في العام المالي 2019/2020، ليصل إلى تريليون و713 مليار و178 مليون جنيه في العام المالي 2020/2021، وفي هذا الإطار باحتساب نسبة الإنفاق العام على الصحة إلى الإنفاق العام نجد أنها ارتفعت من 4.6% العام المالي 2019/2020، لتصل إلى 5.5% العام المالي 2020/2021.