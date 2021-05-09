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شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: إنفاق الدولة على القطاع الصحي هو الأعلى منذ عام 2013/2014 والان مع تفاصيل الخبر
وتشير بيانات الإحصاء، إلى أن الإنفاق العام على الصحة طبقا للموازنة العامة للدولة تطور ليرتفع من 73 مليار و63 مليون جنيه في العام المالي 2019/2020، ليصل إلى 93 مليار و544 مليون جنيه في العام المالي 2020/2021، وبحساب نسبة الإنفاق على قطاع الصحة منذ عام 2013/2014 وحتى الآن، نجد أنها تباينت بشكل ملحوظ، وبلغت 4.8%، 5.4%، 5.2%، 5%، 4.5%، 4.3%، 4.6%، 5.5%، أعوام 2013/2014، 2014/2015، 2015/2016، 2016/2017، 2017/2018، 2018/2019، 2019/2020، 2020/2021، على التوالي.
وتوضح البيانات، أن إجمالي الإنفاق العام للدولة ارتفع من تريليون و574 مليار و559 مليون جنيه في العام المالي 2019/2020، ليصل إلى تريليون و713 مليار و178 مليون جنيه في العام المالي 2020/2021، وفي هذا الإطار باحتساب نسبة الإنفاق العام على الصحة إلى الإنفاق العام نجد أنها ارتفعت من 4.6% العام المالي 2019/2020، لتصل إلى 5.5% العام المالي 2020/2021.