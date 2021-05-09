الاقتصاد

أسعار اللحوم في الأسبوع الأخير من رمضان.. تتراوح بين 100-160 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، شهدت أسعار اللحوم، اليوم الأحد 9-5-2021، استقرارا بمحلات الجزارة والهايبر ماركت في القاهرة والجيزة . 

 

وسجلت اللحوم الكندوز، أسعارا تتراوح بين 120-140 جنيها ، الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو. 

 

 

بينما يتراوح سعر كباب الحلة، بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها. 

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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