شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الطلب العالمي على النفط لـ93.4 مليون برميل يوميا الربع الأول 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير لمنظمة أوابك، أن التقديرات الأولية تشير إلى إنخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من عام 2021، ليصل إلى نحو 93.4 مليون برميل يوميا، أي بنسبة تراجع تبلغ 0.8% مقارنة بمستويات الربع السابق، حيث ارتفع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.7% ليصل إلى نحو 43.3 مليون برميل يوميا، بينما انخفض طلب باقي دول العالم بنسبة 2.1% ليصل إلى نحو 50.1 مليون برميل يوميا.

وأشار التقرير، الصادر خلال شهر مايو الجاري، حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية، أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2021 ليصل إلى نحو 95.1 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نحو 44.3 مليون برميل يوميا، كما يتوقع ارتفاع طلب باقي دول العالم إلى نحو 50.8 مليون برميل يوميا.