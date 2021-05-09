شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية خلال أول أسبوع في مايو والان مع تفاصيل الخبر
وفى المركز السادس، حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 14.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 160.4 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 47.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 140.1 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 27.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 135.8 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 53.01 مليون ورقة منفذة بقيمة 127.7 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 3.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 124.9 مليون جنيه.
وحل قطاعا المرافق وخدمات النقل والشحن، في المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 4.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 12.5 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 2.5 مليون ورقة بقيمة 5.9 مليون جنيه.
والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.