شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "دايس للملابس الجاهزة"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بحجم تداول بلغ 97.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 145.9 مليون جنيه، يليه سهم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول بلغ 4.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 125.2 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث، "البنك التجارى الدولى" بحجم تداول بلغ 1.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 97.3 مليون جنيه، ثم "المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)"، بحجم تداول 92.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 86.2 مليون جنيه، ثم " الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة" بحجم تداول 1.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 73.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس، "السويدي إليكتريك"، بحجم تداول بلغ 8.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 72.1 مليون جنيه، ثم "جهينة للصناعات الغذائية" بحجم تداول 13.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 67.9 مليون جنيه، ثم "حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، بحجم تداول 3.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 63.8 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، بحجم تداول 3.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 61.6 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "ارابيا انفستمنتس هولدنج"، بحجم تداول بلغ 95.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 52.6 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 1.08%، ليغلق عند مستوى 10588.09 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.49%، ليغلق عند مستوى 2130.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 2.57%، مغلقًا عند مستوى 3050.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.75%، مغلقًا عند مستوى 12800.29 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.35%، ليغلق عند مستوى 1239.63 نقطة.