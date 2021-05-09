شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) ينزلق لاسفل -تحليل صباحي- 09-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة الاسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 4.50 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 4.48 ريال، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 4.40 ريال كمستوى اول ثم 4.30 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.50 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.42 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.46 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط