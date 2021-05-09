شكرا لقرائتكم خبر عن قامكو (QAMC) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 09-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال الاسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 1.537 ريال، في ظل تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.47 ريال كمستوى اول ثم 1.35 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.60 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.52 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.55 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط