شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يعاود الارتفاع -تحليل صباحي- 09-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة اخرى ليغلق عند مستوى 0.937 ريال، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف عام 2017 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 0.90 ريال، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 1.05 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.85 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.92 وبين مستوى المقاومة هو 0.99 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد