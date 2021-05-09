شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات (NINV) يقترب من هدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 09-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب السهم من هدفه السعري الثاني والذي اشرنا اليه سابقا عند مستوى 200 فلس، منخفضا بالمقارنة باغلاقه السابق، ليخسر بذلك السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاربعاء الماضي، كما اطلق مؤشر القوة النسبية اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 175 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 200 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 188 فلس وبين مستوى المقاومة هو 194 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط