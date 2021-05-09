شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت (KCEM) يخسر مكاسب الاربعاء -تحليل صباحي- 09-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 256 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يشير الى ان السهم قد يشهد عمليات جني ارباح خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 245 فلس كمستوى اول ثم 228 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 265 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 249 فلس وبين مستوى المقاومة هو 260 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط