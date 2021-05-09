شكرا لقرائتكم خبر عن الأنظمة (ASC) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 09-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث سجل انخفاض بلغ 94.90 فلس، الا انه اغلق عند مستوى 104 فلس، في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد تراجعا في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 95 فلس كمستوى اول ثم 77 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 110 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 95 فلس وبين مستوى المقاومة هو 105 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط