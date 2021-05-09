الاقتصاد

المنار (ALMANAR) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 09-05-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل في اخر جلسات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 68.60 فلس، وذلك بعدما لامس هدفه السعري المتوقع عند 75 فلس، كما يلامس السهم حاليا الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، مما قد يهبط به لمستوى الدعم 65 فلس كمستوى اول ثم 58 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 75 فلس.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 65.9 فلس وبين مستوى المقاومة هو 71.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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