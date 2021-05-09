شكرا لقرائتكم خبر عن كابلات (CABLE) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 09-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 845 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 810 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستويات اعلى قد تصل الى 890 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 800 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 838.0 وبين مستوى المقاومة هو 863.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد