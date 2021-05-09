شكرا لقرائتكم خبر عن مبرد (MUBARRAD) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 09-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 98.80 فلس، وهو اعلى مستوى خلال الجلسة، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يعد اشارة ايجابية، كما تجاوز السهم لمستوى مقاومته السابق عند 96 فلس، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستويات اعلى قد تصل الى 110 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 90 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 94 وبين مستوى المقاومة هو 105 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد