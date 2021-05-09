شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 09-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك المؤشر في نطاق ضيق للغاية خلال جلسة الخميس الماضي، حيث سجل ارتفاع بلغ 6815 نقطة، واقل مستوى6770 نقطة، بينما اغلق عند مستوى 6781 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، في ظل استمرار ارتفاع كميات التداول، لذلك فالانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة القوي عند 7000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 6700 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,763 بينما مستوى المقاومة هو 6,807 نقطة