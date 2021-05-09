شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينهي الاسبوع منخفضا -تحليل صباحي- 09-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات الاسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 10895 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه امكانية ان يواصل المؤشر تراجعه لمستوى الدعم 10600 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,871 بينما مستوى المقاومة هو 10,916 نقطة