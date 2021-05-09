شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستند لخط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 09-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضه التصحيحي بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل المؤشر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.23% بما يعادل -23.80 نقطة، وذلك وسط محاولات المؤشر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليستند بانخفاضه الأخير إلى دعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تظل توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن عليه أولاً عودة استقراره أعلى مستوى 10,350.00، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,100 ومستوى المقاومة 10,540.17.