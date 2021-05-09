شكرا لقرائتكم خبر عن 3 % ارتفاعا في أسعار الذهب خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب، إلى قمة شهرين ونصف الشهر، لتحقق أفضل أداء أسبوعي في ستة أشهر، مدعومة بنزول الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1820.35 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 16 فبراير. والمعدن مرتفع بنحو 3 % منذ بداية الأسبوع الماضي.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1820.70 دولار.

وقال براين لان العضو المنتدب في شركة التداولات جولد سيلفر سنترال: «انخفاض الدولار ونزول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لما دون 1.6 % دعما أسعار الذهب لتتجاوز 1800 دولار».

وأضاف: «بيانات الوظائف الأمريكية هامة للغاية.. إذا جاءت البيانات جيدة بالفعل، يمكن أن نرى الناس أكثر إيجابية حيال الاقتصاد وربما تؤدي إلى رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أسرع من المتوقع».

انخفض مؤشر الدولار إلى قاع أسبوع مقابل عملات رئيسية أخرى، في حين حامت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.6 % إلى 2962.77 دولار للأوقية، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار.