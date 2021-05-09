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وبحسب إحصاءات وزارة البيئة والمياه والزراعة، اشتملت منتجات القصيم من الخضار خلال العام الجاري نحو 163.5 ألف طن، زرعت في مساحة 1018 هكتارا على مستوى منطقة القصيم.
وبلغ إنتاج الفاكهة بالمنطقة 109.8 آلاف طن زرعت في 5759.97 هكتارا، فيما بلغت المحاصيل الزراعية من البيوت المحمية في منطقة القصيم 106.8 آلاف طن، في حين بلغ إنتاج التمور خلال الفترة نفسها 400 ألف طن من مزارع بلغت مساحتها 88145.5 هكتارا.
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