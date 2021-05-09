«1900» رقم مجاني موحد يخدم عملاء التجارة لقطاعي الأعمال والمستهلك

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وأكدت الوزارة في بيان لها أمس، حرصها واهتمامها بمتابعة الاتصالات الواردة لمركز الاتصال الموحد، ومباشرتها والعمل على معالجتها بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها في زمن قياسي بعد إلغاء الوزارة هاتف قطاع الأعمال 920000667، بهدف تقديم خدماتها كافة على الهاتف المجاني 1900.
ويستقبل مركز الاتصال الموحد لوزارة التجارة الاستفسارات، ويقدم الخدمات لقطاع الأعمال المتعلقة بإصدار وحجز وتجديد السجلات التجارية، ومعالجة متطلبات تأسيس الشركات والوكالات التجارية والأسماء التجارية والمهن الحرة وغيرها، كما يتلقى بلاغات المخالفات التجارية، وبلاغات مخالفات الغش والتستر التجاري وجميع ما يخص حماية المستهلك.
يذكر أن 97 من خدمات وزارة التجارة التي تقدم الكترونيا عبر الرابط mc.gov.sa دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة العملاء أو الاتصال بالمركز الموحد.
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