شكرا لقرائتكم خبر إلزام وكالات السيارات باستقبال شكاوى العملاء عبر الرقم المجاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت وزارة التجارة أولى خطواتها في إلزام المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ (9200) إلى الرقم المجاني (800)، من خلال تطبيق ذلك على وكالات السيارات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فقد ألزمت وكلاء السيارات بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال يتحملها المستهلك.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي حرصا من وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على توفير بيئة تجارية عادلة، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك.

وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى من مبادرة وزارة التجارة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، خاصة المتعلقة باستقبال الشكاوى أو خدمات ما بعد البيع، على أن تشمل المرحلة الثانية التي سيعلن عنها لاحقا بقية الأنشطة التجارية.