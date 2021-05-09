التأكيد على مقدمي خدمات الاتصالات والبريد بتوفير رقم اتصال مجاني لخدمة العملاء

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وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها ألزمت في وقت سابق جميع الجهات التي تقع تحت صلاحياتها التنظيمية مثل مقدمي خدمات الاتصالات والبريد بتوفير رقم اتصال مجاني لخدمة العملاء، وتأسيس قسم خاص لتلقي وإدارة ومعالجة شكاوى المستفيد من قبل مقدمي الخدمات، وإتاحة التواصل مع القسم وتقديم الشكاوى عبر جميع الوسائل الممكنة، سواء الكترونية أو عبر الاتصال الهاتفي أو الحضور الشخصي، وعدم إلزام المستفيد بوسيلة واحدة لتقديم شكواه، وأن يكون الوصول إلى هذه الوسائل واضحا وميسرا ومجانا، وذلك بهدف تعزيز آليات حماية المستفيدين، ورفع مستوى جودة الخدمة، مشيرة إلى أن كل جهة تتحمل مسؤولية حماية العملاء في القطاع الذي يقع تحت إشرافها من خلال إلزام الشركات التجارية بتقديم خدمة العملاء عبر الأرقام المجانية.
يذكر أن دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يتحدد في توفير الموارد الترقيمية اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات في المملكة، وتخصيصها لمقدمي خدمات الاتصالات لإتاحة خيارات متنوعة بأسعار تنافسية للمنشآت التجارية والحكومية، ومنها اختيار أرقام الاتصال المجاني لخدمة مستفيدي وعملاء تلك المنشآت.
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