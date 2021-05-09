شكرا لقرائتكم خبر هيئة المنافسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت بدء دراسة شاملة حول هيكل قطاع التأمين الصحي وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة لتبني تصور عن الهيكل السوقي للقطاع، والممارسات المحتملة التي قد تضر بالمنافسة العادلة بين الشركات المقدمة لخدمة التأمين الصحي ومزودو الخدمات الصحية والشركات الأخرى ذات العلاقة. وتأمل الهيئة العامة للمنافسة من المختصين والعموم تقديم مرئياتهم وأي معلومات ذات صلة حول هذا القطاع، عبر موقع الهيئة https://gac.gov.sa/ServicePage001.aspx، مبينة أن نتائج دراساتها لمختلف قطاعات السوق تنشر في الموقع تحقيقا لمبدأ الشفافية والمشاركة.



كانت هذه تفاصيل خبر هيئة المنافسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.