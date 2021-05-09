حماية المستهلك تدعو الجهات والمتاجر الكبرى لاستخدام الرقم المجاني 800

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وأكدت الجمعية في بيان لها على أهمية أن تتولى كل جهة حكومية إلزام الجهات التي تخضع تحت إشرافها تنظيميا في كافة القطاعات الخدمية (البنكية، الطيران، المتاجر الكبرى، وغيرها) بتوفير الرقم المجاني 800 لخدمة العملاء، وذلك بهدف حماية العميل وتحسين تجربته والحفاظ على حقوقه.
وقدمت الجمعية شكرها لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على إتاحة تأسيس الأرقام المجانية (800) لكافة الجهات بأسعار تنافسية من خلال العديد من مقدمي الخدمة المرخصين، كذلك تحفيز شركات الاتصالات على تضمين تكلفة الاتصال بالأرقام المبتدئة بـ (9200) ضمن الدقائق المجانية المتوفرة في باقات العملاء، وإلزام الشركات التي تخضع تحت إشرافها تنظيميا (شركات الاتصالات، شركات البريد) إلى توفير الأرقام المجانية لخدمة عملائهم.
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