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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا العموم إلى إبداء آرائهم حول مسودة لائحة حماية مستفيدي الضمان الصحي، عبر منصة (استطلاع) وذلك حتى 23 مايو الحالي. وذكر مجلس الضمان الصحي في تغريدة عبر (تويتر)، أن اللائحة تأتي كأحد المبادرات لتحقيق استراتيجيته بهدف تمكين المستفيدين وأطراف العلاقة التأمينية. وتهدف اللائحة إلى وضع الإجراءات النظامية لحماية حقوق مستفيدي التأمين الصحي التعاوني بما في ذلك آلية متابعة الشكاوى والتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة نظاما في حال وجود مخالفات. كما تهدف إلى حماية حقوق مستفيدي التأمين الصحي التعاوني، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي التأميني لدى المستفيدين، حفظ وحماية حقوق المستفيدين، وتعزيز مستوى النزاهة والشفافية والإنصاف في مجال التأمين الصحي التعاوني، تمكين المستفيدين من الحصول على التغطية الصحية الكاملة حسب ما تحدده الوثيقة. بالإضافة إلى التميز في خدمة المستفيدين وتوفير آلية مناسبة للتعامل بينهم، ووضع حد أدنى للإجراءات والالتزامات التي تقع على أطراف العلاقة في التأمين الصحي.

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