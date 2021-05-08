شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «ماريوت»: متفائلون بشأن أثر «إكسبو 2020» على قطاع الضيافة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكد ساتيا أناند، رئيس ماريوت الدولية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن دولة الإمارات تميزت بمواجهتها الفعّالة لتداعيات الجائحة العالمية، وتحرص على حماية مواطنيها والمقيمين على أرضها، فضلاً عن توفير وجهة آمنة لهم وللسائحين، حيث قامت الدولة بالتكيف مع المتغيرات بسرعة وكفاءة عالية، ما ساهم دون أي شك في إعادة انتعاش قطاع السفر والضيافة، وأعرب أناند عن تفاؤله بالأثر الإيجابي لمعرض إكسبو 2020 دبي على قطاع الضيافة.

ساتيا أناند

وقال أناند ل ”الخليج 365” إن دولة الإمارات كانت رائدة في مواجهة هذا الوباء والتصدي له، فكانت من أولى الدول التي أعادت فيها الشركات والخدمات سير أعمالها، كما كانت دبي من أولى المدن التي رحبت بعودة السياح. نحن نعلم أنه عندما تكون ممرات السفر متوفرة، ويُنظر إلى الوجهات على أنها آمنة، فإن الناس يريدون السفر مجدداً. كان هذا واضحًا عندما دخل ممر السفر بين المملكة المتحدة ودبي حيز التنفيذ في نوفمبر 2020. وشهد قطاع الفنادق في دبي مستويات إشغال تقترب من 70% بحلول نهاية العام وهذا شيء نأمل أن نراه مرة أخرى، عندما تيسر المزيد من البلدان القيود ويمكن للناس السفر مرة أخرى. وما زلنا متفائلين بشأن المستقبل ونأمل أن نشهد تعافياً في وقت أقرب مما نعتقد في هذا السوق.

زيادة الطلب المحلي

وقال أناند إن مسار وأسلوب عودة الانتعاش يختلفان من منطقة لأخرى، وإذا نظرنا إلى دولة الإمارات، فقد كانت مستويات الطلب أفضل بكثير عن الدول المجاورة لها، والذي انعكس على الإشغال الفندقي لديان خلال العام الماضي، ومع اقتراب عطلة عيد الفطر وعيد الأضحى، وتخفيف قيود السفر في المملكة المتحدة في 17 مايو، نأمل أن يشهد السوق المحلي مستويات أقوى من السياحة مرة أخرى في الأشهر المقبلة. ونركز جهودنا في هذه المنطقة على زيادة الطلب المحلي، إذ تعمل فرقنا بجد وأكثر من أي وقت مضى لمنح ضيوفنا الثقة للسفر براحة البال. ونحن على ثقة من أن السفر سيعود إلى مستوياته السابقة في المستقبل القريب، حيث تشير جميع المؤشرات إلى وجود طلب مكبوت كبير على السفر ونعتقد أن دولة الإمارات ستستمر في كونها الوجهة الأولى للسياحة، خاصة مع استضافتها معرض إكسبو دبي 2020.

«إكسبو 2020 دبي»

وأضاف: من المتوقع أن يرحب معرض إكسبو 2020 بالزوار من جميع أنحاء العالم، حيث يعد حدثاً ضخماً يمنح إمارة دبي منصة عالمية مميزة لتستعرض ما تقدمه كوجهة. وما زلنا متفائلين للغاية بشأن أثره الإيجابي على قطاع الضيافة ونتطلع إلى الترحيب بالسياح في فنادقنا بالمدينة.

برنامج التطعيم

وأوضح أناند أنه منذ إطلاق حملة التطعيم في ديسمبر 2020، لا تزال الإمارات واحدة من أفضل الدول في العالم من حيث توفير التطعيمات للمواطنين والمقيمين. إلى جانب عوامل أخرى، مثل بروتوكولات السلامة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع أنحاء الدولة، سيكون لبرنامج التطعيم الناجح في الإمارات تأثير إيجابي على قطاع الضيافة، وسيعزز بلا شك ثقة الناس في السفر مرة أخرى.

وتابع: عندما فتحت دبي أبوابها للسياحة الدولية في يوليو الماضي، جلبت بالتأكيد فرصًا كبيرة لقطاع الفنادق. ولقد أدى تكييف نماذجنا التشغيلية وعروضنا المبتكرة إلى رؤية البراعم الخضراء في جميع أنحاء السوق، مع طلب الترفيه من السياح الدوليين، وكذلك المواطنين والمقيمين في الدولة. ولدينا حالياً 60 فندقاً في الإمارات، وما يميز فنادقنا هو قدرتنا على أن نلبي احتياجات الجميع، سواء كان المسافرون يبحثون عن عطلة في المدينة، أو تجربة منتجع شاطئي، أو إقامة.

4000 غرفة جديدة

وأكد رئيس «ماريوت الدولية» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أنه لا يزال السوق في دولة الإمارات مهماً لاستراتيجية النمو الشاملة للشركة، وما زلنا نرى فرصًا كبيرة لتعزيز بصمتنا في جميع أنحاء الدولة. ولدينا 19 صفقة جديدة تم توقيعها على مدى السنوات الخمس المقبلة لإضافة ما يقرب من 4000 غرفة إلى محفظتنا.

وقال إن نمونا في دولة الإمارات هو نتيجة لتقديم القيمة باستمرار لشركائنا وحضورنا الراسخ في البلاد، وبصمتنا العالمية، ومحفظتنا الغنية من العلامات التجارية المتنوعة، وبرنامج الولاء الحاصل على جوائز، وقوة منصات التوزيع الخاصة بنا، لا تزال تضعنا في الطليعة بقطاع الضيافة. ما زلنا نركز على توسيع وجودنا في هذا السوق من خلال العمل مع شركائنا من المالكين الحاليين، بالإضافة إلى العمل مع مطورين آخرين مهتمين بعلاماتنا التجارية.

معايير النظافة

وقال أناند: كجزء من استجابتنا للأزمة، أطلقنا مجلس «ماريوت» العالمي للنظافة، والذي يُركز على رسم ملامح مستوى جديد كُلياً لمعايير النظافة في قطاع الضيافة العالمي، للمساهمة في الحد من المخاطر وتعزيز سلامة عملائنا وشركائنا على حد سواء.

وأضاف: تأقلمت فنادقنا مع الظروف الراهنة من خلال تعديل نماذج الأعمال الخاصة بها، بدءاً من عروضها في مجال الإجازة المحلية ووصولاً إلى إطلاق منصات الاجتماع والفعاليات الجديدة الهجينة، لتُواصل فرق العمل ابتكار خدماتٍ جديدة تلائم أحدث التوجهات في عالم السفر وتُلبي تطلعات عملائنا واحتياجاتهم المتغيّرة.

الحلول الرقمية

وقال أناند: نشهد دخول الحلول الرقمية إلى قطاعنا منذ فترة ليست بقصيرة، وأسهمت الأزمة الراهنة في تسريع هذا التوجه وزيادة معدلات الطلب على التجارب الشاملة والمخصصة والقائمة على الحلول التقنية. واستجابة لذلك، نُعيد رسم ملامح رحلة العميل لدينا وطرق اعتمادنا على الحلول التقنية بكامل جوانبها، من أجل توفير تجارب مخصصة وغير تلامسية أو بالحد الأدنى من التلامس. كما شهدنا زيادة في عدد الأعضاء الذين يستخدمون تطبيق Marriott Bonvoy، والذي يُوفر خدمات تسجيل الوصول والمغادرة وميزة الدردشة مع موظفي الفندق وخاصية المفتاح الافتراضي في حال توفرها عبر الأجهزة المحمولة.

المفتاح الافتراضي

وأضاف: يُمكن للضيوف الذين يختارون الاستفادة من خدمة المفتاح عبر الأجهزة المحمولة الحصول على نسخة افتراضية من المفتاح على هاتفهم المحمول، بدون الحاجة إلى استلام المفتاح البلاستيكي التقليدي للغرفة في الفنادق التي تُقدم هذا النوع من الخدمة. وتتوفر خدمات تسجيل الوصول والمغادرة وميزة الدردشة مع موظفي الفندق والمفتاح الافتراضي حالياً في 50% من الفنادق في دولة الإمارات، ونتوقع زيادة هذا العدد خلال عام 2021.

ويصل عدد المنشآت الفندقية التي تديرها «ماريوت الدولية» في دولة الإمارات نحو 60 فندقاً، تضم أكثر من 16200 غرفة من 20 علامة فندقية، كما يصل عدد الموظفين إلى أكثر من 13300 موظف.