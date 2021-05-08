شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى الأسبوع الأول من شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر
وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 366.6 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.7%، وفي المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 320.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.6%، وفي المركز الخامس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 300.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7.1%.
وجاء في المركز السادس، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 243.4 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.8%، الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 208.2 مليون جنيه بنسبة 5%، وحل في المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 197.8 مليون جنيه بنسبة 4.7%.
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا تايكون للوساطة في الأوراق المالية، وفاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 174.6 مليون جنيه، و 158.1 مليون جنيه، بنسبة 4.2%، 3.8% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.