شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يؤكد ارتفاع تحويلات المصريين لـ7.9 مليار دولار بالربع الثالث 19/20 رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تحويلات المصريين بالخارج استمرت في النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/2020، حيث بلغ حجم التحويلات 7.9 مليار دولار، مقابل 6.2 مليار دولار خلال نفس الربع في العام السابق 2018/2019، وذلك على الرغم من وجود جائحة كورونا، وهو ما يعتبر شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، والتي أكدتها إشادة عديد من المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد والبنك الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدين أن الاقتصاد المصري بدأ جنبي الأرباح، حيث تسير الإصلاحات الاقتصادية في الاتجاه الصحيح.

وقال الجهاز في تقرير صادر عنه مؤخرا، إن تحويلات المصريين حققت نموا خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2020، حيث وصلت 13.7 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق 2018/2019، أي بزيادة بلغت 1.7 مليار دولار.

وتوقع التقرير، أن تصل إجمالي تحويلات المصريين بالخارج إلى 18.7 مليار دولار في عام 2020/2021، وترتفع إلى 25 مليار دولار عام 2024/2025.

واحتلت مصر، المرتبة السادسة في حجم التحويلات عالميا وصل إلى 24.38 مليار دولار، بفارق بسيط عن فرنسا التي جاءت في المركز الخامس بحجم تحويلات بلغ 25.31 مليار دولار، واستمرت كلا من الهند والصين في المركزين الأول والثاني خلال أعوام 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، وعلى مستوى الشرق الأوسط فإن حجم تدفقات التحويلات في مصر يمثل 6.7%، يليها لبنان 6.9 مليار دولار بنسبة 36.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ثم المغرب 6.4 مليار دولار بنسبة 5.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.