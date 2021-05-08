شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط لـ1.139 مليون برميل يوميا مارس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط خلال شهر مارس 2021 بنحو 1.139 مليون برميل يوميا، أي بنسبة 1.2% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالي 92.9 مليون برميل يوميا، فقد ارتفع إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 1.5% ليصل إلى نحو 62.8 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة 0.3% لتصل إلى نحو 30.1 مليون برميل يوميا.

وأشار التقرير، الصادر خلال شهر مايو الجاري حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية، إلي ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر مارس 2021، بنحو 493 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 7.595 مليون برميل يوميا ، وهو الارتفاع الأول في أربعة أشهر.

ويتوقع استمرار ارتفاعه خلال شهري أبريل ومايو 2021، ليصل إلى 7.612 مليون برميل يوميا، وفي تطور أخر، ارتفع عدد الحفارات العاملة بمقدار 14 حفارة خلال شهر مارس 2021 ليصل إلى 374 حفارة .