شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف»: فرص واسعة لزيادة التبادل التجاري مع باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، عمق العلاقات - السعودية الباكستانية - على جميع المستويات، مشيدًا بالتعاون الحالي بين المملكة وباكستان، لاسيما في قطاعي الصناعة والتعدين.

وأوضح الخريف، بمناسبة زيارة دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان للمملكة, أن التعاون القائم بين المملكة وباكستان يعزز من المصالح المتبادلة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات المهمة والحيوية خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين.

وأكد أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى باكستان وصل خلال عام 2020م إلى أكثر من 2.75 مليار ريال، في حين بلغ حجم الواردات من باكستان خلال العام نفسه قرابة 1.97 مليار ريال.

وأشار إلى أن الحركة التجارية بين البلدين وعمليات التصدير والاستيراد للمنتجات غير النفطية تشمل عديد من القطاعات وتتمثل في خليط من المنتجات والصناعات المتعددة كمنتجات المواد الغذائية والمعادن، والكيماويات والمنسوجات ومواد البناء، إضافة إلى المنتجات الاستهلاكية المعمرة، والإلكترونيات وغيرها.

وأوضح أن هناك فرصًا واسعة لزيادة التبادل التجاري مع دولة باكستان الشقيقة لا سيما في قطاعي الصناعة والتعدين عبر عدد من الأنشطة والفرص المتاحة لرفع مستوى التعاون، وخاصة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي توفر العديد من الفرص.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن هناك عديد من الفرص للتعاون بين الدولتين، خاصة في قطاع التعدين وبعد إطلاق نظام الاستثمار التعديني في المملكة، وكذلك عديد من الفرص في القطاع الصناعي التي ستُبحث مع الجانب الباكستاني بما يسهم في زيادة الصادرات غير النفطية، مضيفاً أن هناك فرصا للتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية لإجراء مسوحات جوية مغناطيسية وجيوفيزيائية لاستكشاف المعادن الموجودة في الأراضي الباكستانية لبناء قواعد بيانات للمعادن ،ما يزيد فرص المستثمرين السعوديين والمحليين والأجانب.