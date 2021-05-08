شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كايزر..رئيس أكبر بنك في أوكلاهوما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جورج بروس كايزر، هو رجل أعمال وملياردير أمريكي، يشغل منصب رئيس شركة «بوك فاينانشال كورب» (وهي اختصار ل بنك أوف أوكلاهوما فاينانشال كورب) المالية في تولسا بولاية أوكلاهوما. ويعد من بين أغنى 100 شخص في العالم، وفي عام 2012، كان واحداً من أكبر 50 متبرعاً في الولايات المتحدة.

ويمتلك كايزر أكثر من 50% في شركة «بوك»، التي تعد أكبر مؤسسة مصرفية في ولاية أوكلاهوما، حيث تضم نحو 14% من إجمالي الودائع في الولاية، وبلغ إجمالي أصولها 46.671 مليار دولار في عام 2020.

ولد كايزر في ال 29 من شهر يوليو من عام 1942 بمدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما. تلقى تعليمه الأساسي في المدرسة الثانوية المركزية في تولسا. حصل على شهادة البكالوريوس من كلية هارفارد في عام 1964، والماجستير في إدارة الأعمال من الكلية ذاتها في عام 1966. عمل لفترة وجيزة في السلك الدبلوماسي، إلا أنه عاد إلى مدينة تولسا للعمل مع والده، الذي كان يدير شركة «كايزر فرانسيس» النفطية، التي أسسها مع شقيقه في أربعينات القرن الماضي.

تولى كايزر إدارة شركة النفط في عام 1969، بعد أن أصيب والده بنوبة قلبية، وكانت «كايزر فرانسيس» آنذاك شركة للتنقيب عن النفط غير معروفة، وعبر الجهود التي بذلها جورج كايزر، أصبحت من بين أكبر 23 شركة نفط في الولايات المتحدة بحلول عام 2010، وفي ذلك العام حققت إيرادات عند حوالي 217 مليون دولار، وفقاً لتقديرات وكالة «بلومبيرج».

في عام 1990، اشترى كايزر «بنك أوف أوكلاهوما» من شركة تأمين الودائع الفيدرالية. وعلى الرغم من حالة الكساد التي كان يعانيها البنك، إلا أنه كان كافياً لتأمين مركز ل كايزر في قائمة مجلة «فوربس» لأغنى 400 أمريكي. وتمكّن كايزر منذ ذلك الحين بتوسيع أعمال البنك من 20 فرعاً تقع فقط في ولاية أوكلاهوما إلى مجموعة مصرفية ضخمة بقيمة 23.9 مليار دولار، لديها عمليات في تسع ولايات أمريكية.

ويمتلك كايزر 61.5% في البنك، وفي عام 2007، بلغت قيمة حصته فيه 2.3 مليار دولار.

في عام 2008، قدرت ثروته الصافية بحوالي 12 مليار دولار، وصنفته «فوربس» بين أغنى 20 شخصاً في الولايات المتحدة وأغنى شخص في ولاية أوكلاهوما.

وفي مارس من عام 2009، وبسبب الانكماش الاقتصادي العالمي، ذكرت المجلة أن صافي ثروة كايزر قد انخفض إلى 9 مليارات دولار، مما جعله يحتل المرتبة 43 في قائمة أغنى أغنياء العالم. وقد ارتفعت ثروته منذ ذلك الحين إلى 9.8 مليار دولار مع تعافي الأسواق. وفي عام 2019، قدرت ثروة جورج الصافية بنحو 7.6 مليار دولار.

في إبريل من عام 2014، اشترى كايزر حصة رجل الأعمال توم وارد في مجموعة «بروفيشنال باسكيت بول كلوب»، والتي تمتلك فريقي «أوكلاهوما سيتي ثاندر» و«أوكلاهوما سيتي بلو» لكرة السلة.

يعمل كايزر عادة لمدة 70 ساعة في الأسبوع من مكتبه، ويقضي نصف وقته في العمل الخيري والباقي في الأعمال المصرفية والطاقة والمصالح التجارية الأخرى، كما يعتبر من أوائل رجال الأعمال الذين تعهدوا بالتبرع بنصف ثرواتهم لأغراض خيرية.

في عام 2008، حلّ كايزر في المركز الثالث بقائمة مجلة «بزنس ويك» لأكبر 50 متبرعاً في الولايات المتحدة، خلف وارين بافيت وبيل جيتس، حيث ساهمت مؤسسته «جورج كايزر فاميلي فاونديشن» في محاربة ظاهر فقر الأطفال.