شكرا لقرائتكم خبر عن فحص القدمين يكشف الرجفان الأذيني لمرضى السكري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يمكن اكتشاف حالة الرجفان الأذيني خلال الفحص السنوي لأقدام مرضى السكري؛ وذلك وفقاً لبحث تم تقديمه أمام المؤتمر العلمي عبر الإنترنت للجمعية الأوروبية لأمراض القلب.

قال الباحثون: إن واحداً من كل 6 مرضى من المصابين بالسكري كان يعاني تلك الحالة ولكن لم يتم تشخيصها من قبل؛ ويعتقدون بأن هذا يمثل فرصة لتقديم العلاج لمنع الإصابة بالسكتات الدماغية الناجمة عنها.

ينصح الباحثون بإجراء فحوصات القدم السنوية لمرضى السكري؛ وذلك لأن زيادة نسبة السكر في الدم تؤدي إلى ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب والخدر، ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى بتر القدم إذا استمرت المشاكل من دون اكتشافها.

يشمل الفحص السنوي لمس الشرايين في القدمين لفحص ما إذا كان تدفق الدم بصورة طبيعية.

خلال هذا الفحص لاحظ الباحثون أن بعض المرضى لديهم إيقاع غير منتظم لذا قرروا التحقق من فائدته في تشخيص الرجفان الأذيني وتوصلوا لتلك النتائج.