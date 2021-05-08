شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين السلبي له علاقة بسرطان الفم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قد يكون الأشخاص الذين يتعرضون للتدخين السلبي أكثر عرضة للإصابة بسرطان الفم بنسبة 51٪؛ ذلك ما كشفته مراجعة الأبحاث الحالية المنشورة على الإنترنت في مجلة «التحكم في التبغ».

أظهرت الأبحاث السابقة أن استنشاق الدخان السلبي يسبب العديد من الأمراض بما في ذلك سرطان الرئة. على الرغم من أن تدخين التبغ هو سبب معروف لسرطان الفم إلا أنه لم يتم تحديد ما إذا كان التدخين السلبي يسبب أيضاً ذلك المرض أم لا.

قام الباحثون في الدراسة الحالية بمراجعة وتحليل 5 دراسات حالية ذات صلة شملت 6977 شخصاً بشكل جماعي، منهم 3452 تعرضوا للتدخين السلبي و 3525 لم يتعرضوا له.

أظهر التحليل أن الأشخاص الذين تعرضوا للتدخين السلبي كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الفم بنسبة 51٪، بالإضافة إلى ذلك زادت مدة التعرض لأكثر من 10 أو 15 عاماً من خطر الإصابة بسرطان الفم لأكثر من مرتين مقارنة بالأفراد غير المعرضين.