شكرا لقرائتكم خبر عن دواء تجريبي لعلاج الزهايمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صمم باحثون في كلية ألبرت أينشتاين للطب عقاراً تجريبياً يعكس الأعراض الرئيسية لمرض الزهايمر في الفئران. يعمل الدواء عن طريق تنشيط آلية التنظيف الخلوي (الالتهام الذاتي) التي تتخلص من البروتينات غير المرغوب فيها عن طريق هضمها وإعادة تدويرها. نُشرت الدراسة على الإنترنت في مجلة «الخلية».

نظر الباحثون أولاً فيما إذا كان ضعف عملية «الالتهام الذاتي بوساطة الشابرون» يسهم في مرض الزهايمر. للقيام بذلك قاموا بتعديل وراثي بحيث تصبح لديه خلايا عصبية مثيرة في الدماغ تفتقر إلى تلك العملية. كان غياب تلك العملية في نوع واحد من خلايا الدماغ كافياً للتسبب في فقدان الذاكرة على المدى القصير، وضعف المشي، ومشاكل أخرى في الأغلب توجد في نماذج القوارض لمرض الزهايمر.

طور الفريق دواءً جديداً يُظهر إمكانية علاج مرض الزهايمر عن طريق تنشيط كفاءة عملية الالتهام الذاتي بوساطة الشابرون من خلال تعزيز مستويات مكون رئيسي في تلك العملية.