شكرا لقرائتكم خبر عن علامة إشعاعية لنقص الأكسجة بديلة للخزعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى العلماء بحثاً لتطوير علامة إشعاعية لنقص الأكسجة (ظاهرة نقص الأوكسجين في الخلايا)، بناءً على نظير النحاس 64، لتحديد الخلايا التي تعاني نقص الأوكسجين. وأظهرت الدراسات من قبل أن تركيز الأوكسجين في الخلية يرتبط ارتباطاً مباشراً بقوة الأورام السرطانية.

وطور الباحثون علامة إشعاعية تعتمد على النحاس الذي يتكامل بنشاط في الدورة الخلوية لأيون النحاس، وبالتالي تمتصه الخلية إلى حد كبير.

ويوجد نقص الأكسجة ليس في الأورام السرطانية فقط، ولكن أيضاً في انسداد الأوعية الدموية (السكتة الدماغية)، ومجموعات الأميلويد (الأمراض العصبية). ونشر موقع أخبار الأبحاث الطبية تلك الدراسة التي خرج منها الباحثون بأن العلامة الإشعاعية لنقص الأكسجة لا تحدد ما إذا كان الورم خبيثا أم حميداً فقط، بل تحدد أيضاً مدى شدته من خلال صورة واحدة، ما يلغي الحاجة إلى الخزعة.