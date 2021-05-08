شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» تعتزم تعديل طائرات «A380» بإضافة الدرجة السياحية الممتازة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تعتزم طيران الإمارات إضافة مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على متن 3 من طائراتها الحالية من طراز «إيرباص A380»، والتي دخلت الخدمة في 2015 و2016.

وأوضحت شركة «آميديو آيرفور بلس» المتخصصة في تأجير وبيع الطائرات التجارية أنها منحت «طيران الإمارات» الموافقة لتعديل ثلاث طائرات من طراز «A380» والتي تؤجرها للناقلة، وذلك لإضافة الدرجة السياحية الممتازة عليها.

ويشار إلى أن الطائرات الثلاث دخلت الخدمة ضمن أسطول طيران الإمارات العامل في العامين 2015 و2016.

وأكدت الشركة أن الطائرات الثلاث تحمل تسجيل رقم 201 و206 و208، حيث ستتحمل الناقلة جميع تكاليف تعديل الطائرات الخاضعة للتعديل، وأوضحت أن تجديد المقصورة سوف يعزز قيمة طائراتها.

ولفتت إلى أن «طيران الإمارات» أوفت بكل التزاماتها، حيث استمرت الناقلة في الوفاء بجميع التزامات الإيجار الحالية. وأشارت إلى أهمية تبني برنامج التطعيم الواسع في دولة الإمارات وتجربة جواز سفر أياتا، وتسهيل إجراءات الهجرة والاختبارات السريعة في عودة قطاع الطيران الدولي.

وكانت طيران الإمارات قد تسلّمت خلال ديسمبر/ كانون الأول 2020 من منشأة «إيرباص» في هامبورغ 3 طائرات «A380»، وسوف تُجهّز طلبيتها المتبقية من «A380»، المكونة من 5 طائرات، والتي ستتسلمها خلال عامي 2021 و2022، بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة.

وكشفت طيران الإمارات في ديسمبر 2020، النقاب عن مقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديدة على أحدث طائراتها «A380»، التي تتميز مقاعدها بمساحة رحبة على امتداد 40 بوصة. كما استبدلت مقاعد الدرجة السياحية بمقاعد مشابهة لتلك على طائرات «البوينج 777». وأدخلت الناقلة أيضاً تحسينات على الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بما في ذلك الشاور السبا والصالون الجوي، وتم تحديث تفاصيل ولمسات جميع المقصورات بزخارف وألوان جديدة.

ويضم أسطول طيران الإمارات 8 طائرات مؤجرة من شركة «آميديو آيرفور بلس»، من بينها 6 طائرات «A380»، وطائرتان من طراز «777-300 إي آر».