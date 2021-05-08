الاقتصاد

ذاكرة كأس رئيس الدولة لا تنسى الأوائل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ـ أول نسخة

بطولة 1974-1975 كانت أول نسخة من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأقيمت بمشاركة 12 فريقاً: الأهلي، النصر، الشعب، الشباب، الشارقة، عجمان، الوصل، العين، الإمارات، الجزيرة، أبوظبي، العربي.

ـ أول مباراة

التقى الوصل وعجمان في أول مباراة بتاريخ المسابقة، وكانت في دور الـ16 وأقيمت باستاد دبي بتاريخ 20 مارس 1975، وفاز بها عجمان 3-2.

ـ أول هدف

سجل علي سعيد لاعب عجمان أول هدف في تاريخ البطولة، وكان في الدقيقة 20 من مباراة عجمان والوصل.

ـ أول حكم

كان الدولي فريد عبد الرحمن هو أول حكم يدير مباراة في الكأس، لعجمان والوصل وانتهت 3-2 لعجمان.

ـ أول ركلات ترجيحية

تم الاحتكام إلى ضربات الجزاء الترجيحية لأول مرة في مباراة الشعب والعين في دور الـ16 ببطولة موسم 1974-1975، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 وفاز الشعب بضربات الترجيح 5-4.

ـ أول مباراة نهائية

أول نهائي أقيم بتاريخ 11 أبريل 1975، وجمع فريقي الأهلي والنصر على استاد دبي وفاز الأهلي 2-0.

ـ أول هدف في النهائي

أحرز محمد سالم حمدون نجم الأهلي أول هدف في نهائي الكأس، في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول بنهائي 1974-1975 بين الأهلي والنصر.

ـ أول هداف

أول هداف للمسابقة هو لاعب الأهلي محمد سالم حمدون، برصيد 5 أهداف.

ـ أول حكم للنهائي

كان الكويتي غازي القندي هو أول حكم يدير مباراة نهائية في المسابقة، وكانت بين الأهلي والنصر بنسخة 1974-1975.

ـ أول كابتن

كان أحمد عيسى قائد الأهلي هو أول كابتن يحمل الكأس الغالية في نسختها الأولى 1974-1975.

ـ أول معلق

قام المغفور له بإذن الله فاروق راشد وهو أحد مؤسسي الإعلام الرياضي في الدولة وتحديداً في صحيفة الخليج، بالتعليق على أول مباراة نهائية للمسابقة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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