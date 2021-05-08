شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 826 سلحفاة من مصارف مياه الأمطار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت جامعة ستوكتون على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي صور المئات من صغار السلاحف أُنقذت من مصارف مياه الأمطار على طول شاطئ جيرسي في الولايات المتحدة.

وكانت السلاحف مختبئة من درجات الحرارة الباردة خلال الشتاء، وتعيش على أكياس صفار البيض في مصارف الماء.

وأفادت الجامعة أن المتطوعين الذين أنقذوا 826 من الحيوانات سلموها إلى برنامج «Head Start» التابع لجامعة ستوكتون، حيث سيعتني الموظفون بالسلاحف، ويعيدون تأهيلها لمدة عام قبل إعادتها إلى البرية.

وأشارت الجامعة إلى أن هناك 1108 من السلاحف تتلقى الرعاية ضمن البرنامج، والتي وصلت إلى طاقتها الاستيعابية.

وقالت ستوكتون، عبر بيان: «إذا باضت تلك السلاحف فسوف نضع البيض في ماء بدرجة حرارة الغرفة، وتُطلق السلاحف السليمة في منطقة المد والجزر أو منطقة الخليج».