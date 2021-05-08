شكرا لقرائتكم خبر عن «الوسطى من الذيد» تواصل استعادة «رمضان ذاك الزمان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في موسمه الثاني، يواصل برنامج «رمضان ذاك الزمان» الذي تقدمه قناة الوسطى من الذيد، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، استعادة الذكريات القديمة والطيبة للشهر المبارك في الماضي، ويغوص في الذاكرة لاستدعاء حميمية الأمكنة والعادات والتقاليد.

ويروي البرنامج الذي يبث يومياً 7 مساء، عبر استضافة شخصيات من كبار المواطنين في مختلف مناطق الشارقة، قصصاً تظهر ملامح من طبيعة الشهر الفضيل قديماً حيث ذكريات لا تنسى وحنين للماضي لا ينقطع وفرصة لإحياء عادات وتقاليد راسخة.

ويستذكر الضيوف مع المشاهدين كيفية الاستعداد لشهر رمضان على مستوى بيئة البادية وأهلها، وعملية تحضير الطعام وتناول التمور، وتدريب الأطفال على الصيام التدريجي، بالإضافة إلى الإضاءة على طقوس أداء صلاة التراويح وما يتبعها من زيارات بين الأهل والأقارب.

ويسرد ضيوف البرنامج مختلف الأحداث والمواقف الجميلة التي كانت ترافقهم في رمضان وتضفي عليه سعادة وتميزاً.